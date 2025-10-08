SegnaliSezioni
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere

Algo mix

Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
27 (50.00%)
Loss Trade:
27 (50.00%)
Best Trade:
7.87 USD
Worst Trade:
-24.44 USD
Profitto lordo:
66.93 USD (4 378 pips)
Perdita lorda:
-97.11 USD (3 796 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.53 USD (5)
Crescita mensile:
-4.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.12 USD
Massimale:
48.13 USD (4.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.73% (48.13 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
NDX 16
EURUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -9
NDX -19
EURUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 791
NDX -124
EURUSD -85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.87 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.55 USD
Massima perdita consecutiva: -24.53 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
