- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
27 (50.00%)
Loss Trade:
27 (50.00%)
Best Trade:
7.87 USD
Worst Trade:
-24.44 USD
Profitto lordo:
66.93 USD (4 378 pips)
Perdita lorda:
-97.11 USD (3 796 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.89 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.53 USD (5)
Crescita mensile:
-4.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.12 USD
Massimale:
48.13 USD (4.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.73% (48.13 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|NDX
|16
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-9
|NDX
|-19
|EURUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|791
|NDX
|-124
|EURUSD
|-85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.87 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.55 USD
Massima perdita consecutiva: -24.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 133
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1501
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
Swissquote-Server
|4.71 × 116
