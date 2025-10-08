SegnaliSezioni
Ying Rong Wang

Laocai6688866

Ying Rong Wang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.49 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.64 USD (644 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.89
Attività di trading:
20.00%
Massimo carico di deposito:
27.62%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
5
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.64 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 USD
Massimale:
0.64 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (0.64 USD)
Per equità:
12.03% (23.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -644
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 06:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.