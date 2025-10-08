SegnaliSezioni
Muhammad Fiqih Ferdian

M FIQIH FERDIAN

Muhammad Fiqih Ferdian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
20.60 USD
Worst Trade:
-8.80 USD
Profitto lordo:
34.79 USD (787 pips)
Perdita lorda:
-20.32 USD (940 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (22.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.00 USD (2)
Crescita mensile:
28.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.99 USD
Massimale:
12.00 USD (22.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.22% (12.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.46 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.08 07:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
