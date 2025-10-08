- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
20.60 USD
Worst Trade:
-8.80 USD
Profitto lordo:
34.79 USD (787 pips)
Perdita lorda:
-20.32 USD (940 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (22.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.00 USD (2)
Crescita mensile:
28.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.99 USD
Massimale:
12.00 USD (22.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.22% (12.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.46 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD
