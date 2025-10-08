SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoldFxxx
Volker Minkenberg

GoldFxxx

Volker Minkenberg
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-18.66 USD
Profitto lordo:
4.15 USD (431 pips)
Perdita lorda:
-18.66 USD (917 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-7.26 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-18.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.66 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.51 USD
Massimale:
18.66 USD (23.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.66% (18.66 USD)
Per equità:
14.11% (8.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -486
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.15 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.15 USD
Massima perdita consecutiva: -18.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.52 × 98
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 07:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 06:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
