- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
81 (31.76%)
Loss Trade:
174 (68.24%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-304.50 USD
Profitto lordo:
3 913.16 USD (181 269 pips)
Perdita lorda:
-5 047.60 USD (253 646 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 283.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 283.44 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
151 (59.22%)
Short Trade:
104 (40.78%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-4.45 USD
Profitto medio:
48.31 USD
Perdita media:
-29.01 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-709.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.87 USD (41)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 374.62 USD
Massimale:
1 436.80 USD (1280.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 134.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|203
|NQ100.R
|46
|GBPUSD_MRG
|3
|USDCHF_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|EURUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-1K
|NQ100.R
|-187
|GBPUSD_MRG
|-7
|USDCHF_MRG
|2
|AUDUSD_MRG
|-1
|EURUSD_MRG
|65
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|4K
|NQ100.R
|-76K
|GBPUSD_MRG
|-716
|USDCHF_MRG
|148
|AUDUSD_MRG
|-85
|EURUSD_MRG
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -305 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +1 283.44 USD
Massima perdita consecutiva: -709.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
trading for living
