SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Huang
Alfin Khair

Huang

Alfin Khair
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -100%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
81 (31.76%)
Loss Trade:
174 (68.24%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-304.50 USD
Profitto lordo:
3 913.16 USD (181 269 pips)
Perdita lorda:
-5 047.60 USD (253 646 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 283.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 283.44 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
151 (59.22%)
Short Trade:
104 (40.78%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-4.45 USD
Profitto medio:
48.31 USD
Perdita media:
-29.01 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-709.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-709.87 USD (41)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 374.62 USD
Massimale:
1 436.80 USD (1280.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 134.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 203
NQ100.R 46
GBPUSD_MRG 3
USDCHF_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
EURUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -1K
NQ100.R -187
GBPUSD_MRG -7
USDCHF_MRG 2
AUDUSD_MRG -1
EURUSD_MRG 65
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 4K
NQ100.R -76K
GBPUSD_MRG -716
USDCHF_MRG 148
AUDUSD_MRG -85
EURUSD_MRG 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -305 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +1 283.44 USD
Massima perdita consecutiva: -709.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

trading for living
Non ci sono recensioni
2025.10.08 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 07:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 06:30
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 10.66% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.1% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati