- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
66 (83.54%)
Loss Trade:
13 (16.46%)
Best Trade:
5.53 USD
Worst Trade:
-16.90 USD
Profitto lordo:
326.73 USD (32 740 pips)
Perdita lorda:
-197.65 USD (19 761 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (145.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.33 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.45%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
79 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
4.95 USD
Perdita media:
-15.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-75.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.28 USD (5)
Crescita mensile:
112.68%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.91 USD
Massimale:
75.63 USD (52.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.06% (75.63 USD)
Per equità:
8.61% (19.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|129
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.53 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +145.33 USD
Massima perdita consecutiva: -75.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
160 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.
Key Features:
- Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
- Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
- Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
- Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
- Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours
Min Depo: $200
Timeframe: 5M
Pair: GOLD
Contact Developer: https://t.me/anakapaifx
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
113%
0
0
USD
USD
249
USD
USD
1
98%
79
83%
100%
1.65
1.63
USD
USD
52%
1:500