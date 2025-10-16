- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
42 (66.66%)
Loss Trade:
21 (33.33%)
Best Trade:
99.80 USD
Worst Trade:
-106.42 USD
Profitto lordo:
1 724.52 USD (113 771 pips)
Perdita lorda:
-770.80 USD (48 856 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (475.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
478.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.79
Long Trade:
53 (84.13%)
Short Trade:
10 (15.87%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
41.06 USD
Perdita media:
-36.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-72.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.12 USD (3)
Crescita mensile:
137.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.72 USD
Massimale:
199.12 USD (22.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.23% (154.76 USD)
Per equità:
8.22% (108.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|AUDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|982
|AUDJPY
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|66K
|AUDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.80 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +475.89 USD
Massima perdita consecutiva: -72.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
