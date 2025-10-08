SegnaliSezioni
Sik Keung Lee

Tug Tug

Sik Keung Lee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
18 (60.00%)
Loss Trade:
12 (40.00%)
Best Trade:
16.18 USD
Worst Trade:
-14.97 USD
Profitto lordo:
135.65 USD (13 660 pips)
Perdita lorda:
-55.83 USD (5 506 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (56.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.87%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.90
Long Trade:
24 (80.00%)
Short Trade:
6 (20.00%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.29 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.29 USD
Massimale:
16.29 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (16.29 USD)
Per equità:
6.12% (64.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 8.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.18 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +56.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.08 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
