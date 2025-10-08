- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
8.97 USD
Worst Trade:
-1.68 USD
Profitto lordo:
31.05 USD (2 798 pips)
Perdita lorda:
-1.92 USD (172 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.05 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.17
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
16.17
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (2)
Crescita mensile:
1.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.92 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.27% (66.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|2.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.97 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ALFX-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EURAUD & AUDUSD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
15
86%
100%
16.17
1.94
USD
USD
3%
1:100