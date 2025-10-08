SegnaliSezioni
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Genesis Gold

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ALFX-Trade
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
50 (61.72%)
Loss Trade:
31 (38.27%)
Best Trade:
131.28 USD
Worst Trade:
-124.92 USD
Profitto lordo:
2 626.24 USD (43 772 pips)
Perdita lorda:
-883.98 USD (37 304 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (415.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.74 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.01%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.52
Long Trade:
56 (69.14%)
Short Trade:
25 (30.86%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
21.51 USD
Profitto medio:
52.52 USD
Perdita media:
-28.52 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-231.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.72 USD (8)
Crescita mensile:
14.62%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
231.72 USD (1.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.86% (231.72 USD)
Per equità:
1.24% (150.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
EURAUD 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
EURAUD 3
AUDUSD -3
BTCUSD -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
EURAUD 76
AUDUSD -42
BTCUSD -23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.28 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +415.74 USD
Massima perdita consecutiva: -231.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ALFX-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Only
Non ci sono recensioni
2025.10.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
