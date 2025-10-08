SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XPulse Trading
Duc Hoang Vu

XPulse Trading

Duc Hoang Vu
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.07 USD (74 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.07 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.07 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.07 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.10.08 04:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 04:30
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
