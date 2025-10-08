- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
28 (70.00%)
Loss Trade:
12 (30.00%)
Best Trade:
243.30 USD
Worst Trade:
-136.48 USD
Profitto lordo:
909.61 USD (32 286 pips)
Perdita lorda:
-369.70 USD (15 132 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (110.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
52.24%
Massimo carico di deposito:
620.88%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
20 (50.00%)
Short Trade:
20 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
13.50 USD
Profitto medio:
32.49 USD
Perdita media:
-30.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.48 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.06 USD
Massimale:
136.48 USD (26.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.86% (120.01 USD)
Per equità:
39.66% (212.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|540
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +243.30 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +110.92 USD
Massima perdita consecutiva: -89.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trade should based on growth mindset.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
270%
0
0
USD
USD
566
USD
USD
1
0%
40
70%
52%
2.46
13.50
USD
USD
43%
1:200