- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
8 (47.05%)
Loss Trade:
9 (52.94%)
Best Trade:
159.60 USD
Worst Trade:
-82.98 USD
Profitto lordo:
1 272.58 USD (32 000 pips)
Perdita lorda:
-729.42 USD (18 059 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (636.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
636.66 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
13 (76.47%)
Short Trade:
4 (23.53%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
31.95 USD
Profitto medio:
159.07 USD
Perdita media:
-81.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-243.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.60 USD (3)
Crescita mensile:
18.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
248.48 USD
Massimale:
248.48 USD (8.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.28% (248.48 USD)
Per equità:
0.01% (0.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|543
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.60 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +636.66 USD
Massima perdita consecutiva: -243.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Lebih baik tidak dapat duit daripada hilang duit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
5
0%
17
47%
3%
1.74
31.95
USD
USD
8%
1:200