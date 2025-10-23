- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
54 (94.73%)
Loss Trade:
3 (5.26%)
Best Trade:
4.80 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
52.12 USD (2 601 pips)
Perdita lorda:
-13.72 USD (206 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.64 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
31 (54.39%)
Short Trade:
26 (45.61%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.76 USD (1)
Crescita mensile:
7.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.96 USD (1.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (5.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.c
|21
|GBPUSD.c
|12
|USDJPY.c
|11
|AUDUSD.c
|11
|AUDJPY.c
|1
|AUDCAD.c
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.c
|10
|GBPUSD.c
|5
|USDJPY.c
|5
|AUDUSD.c
|17
|AUDJPY.c
|1
|AUDCAD.c
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.c
|857
|GBPUSD.c
|376
|USDJPY.c
|642
|AUDUSD.c
|498
|AUDJPY.c
|58
|AUDCAD.c
|-36
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.80 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
