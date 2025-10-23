SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AYUSH
Ayush Awasthi

AYUSH

Ayush Awasthi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
LongAsiaGroup-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
54 (94.73%)
Loss Trade:
3 (5.26%)
Best Trade:
4.80 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
52.12 USD (2 601 pips)
Perdita lorda:
-13.72 USD (206 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.64 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
31 (54.39%)
Short Trade:
26 (45.61%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.76 USD (1)
Crescita mensile:
7.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.96 USD (1.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (5.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.c 21
GBPUSD.c 12
USDJPY.c 11
AUDUSD.c 11
AUDJPY.c 1
AUDCAD.c 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.c 10
GBPUSD.c 5
USDJPY.c 5
AUDUSD.c 17
AUDJPY.c 1
AUDCAD.c 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.c 857
GBPUSD.c 376
USDJPY.c 642
AUDUSD.c 498
AUDJPY.c 58
AUDCAD.c -36
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.80 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 03:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 03:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
