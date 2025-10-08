- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
-4.00 USD
Profitto lordo:
43.53 USD (127 375 pips)
Perdita lorda:
-51.46 USD (92 802 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (16.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.94 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.15%
Massimo carico di deposito:
6.01%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
14 (45.16%)
Short Trade:
17 (54.84%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.00 USD (3)
Crescita mensile:
-3.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.03 USD
Massimale:
21.40 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.90% (20.92 USD)
Per equità:
1.69% (3.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.94 USD
Massima perdita consecutiva: -10.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
Non ci sono recensioni
