Rizki Wahyu Anggrawan

Red lion

Rizki Wahyu Anggrawan
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
185 (77.73%)
Loss Trade:
53 (22.27%)
Best Trade:
16.52 USD
Worst Trade:
-31.77 USD
Profitto lordo:
244.82 USD (21 114 pips)
Perdita lorda:
-285.62 USD (28 380 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (91.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.99 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
121 (50.84%)
Short Trade:
117 (49.16%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-5.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-62.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.38 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.18 USD
Massimale:
100.41 USD (158.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 122
EURUSD 104
USDJPY 8
AUDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -24
EURUSD -16
USDJPY -2
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.5K
EURUSD -1.6K
USDJPY -222
AUDUSD 64
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.52 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +91.99 USD
Massima perdita consecutiva: -62.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
9.39 × 96
2025.10.08 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
