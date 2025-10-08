- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
185 (77.73%)
Loss Trade:
53 (22.27%)
Best Trade:
16.52 USD
Worst Trade:
-31.77 USD
Profitto lordo:
244.82 USD (21 114 pips)
Perdita lorda:
-285.62 USD (28 380 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (91.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.99 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
121 (50.84%)
Short Trade:
117 (49.16%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-5.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-62.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.38 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.18 USD
Massimale:
100.41 USD (158.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|104
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|EURUSD
|-16
|USDJPY
|-2
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-222
|AUDUSD
|64
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.52 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +91.99 USD
Massima perdita consecutiva: -62.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.39 × 96
Non ci sono recensioni