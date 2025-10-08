- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
68 (90.66%)
Loss Trade:
7 (9.33%)
Best Trade:
571.64 USD
Worst Trade:
-1 047.06 USD
Profitto lordo:
1 456.35 USD (44 667 pips)
Perdita lorda:
-1 173.40 USD (37 681 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (321.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
799.39 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
18.24%
Massimo carico di deposito:
14.16%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
64 (85.33%)
Short Trade:
11 (14.67%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
3.77 USD
Profitto medio:
21.42 USD
Perdita media:
-167.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 047.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 047.06 USD (1)
Crescita mensile:
8.75%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
555.89 USD
Massimale:
1 047.06 USD (28.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.12% (1 047.06 USD)
Per equità:
3.73% (129.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +571.64 USD
Worst Trade: -1 047 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +321.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 047.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
1
97%
75
90%
18%
1.24
3.77
USD
USD
28%
1:500