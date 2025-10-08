SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trading Plan99
Agus Riyanto

Trading Plan99

Agus Riyanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
5.60 USD
Worst Trade:
-29.91 USD
Profitto lordo:
8.24 USD (866 pips)
Perdita lorda:
-108.61 USD (7 479 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.93
Attività di trading:
87.69%
Massimo carico di deposito:
23.45%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-11.15 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-15.52 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-107.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.00 USD (6)
Crescita mensile:
-33.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.01 USD
Massimale:
107.00 USD (35.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.00% (107.00 USD)
Per equità:
12.90% (25.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -99
EURGBP -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.5K
EURGBP -113
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.60 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5.60 USD
Massima perdita consecutiva: -107.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Metode Brekout 
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 19:00
Share of trading days is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 01:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 01:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 01:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 01:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Plan99
31USD al mese
-33%
0
0
USD
201
USD
1
0%
9
22%
88%
0.07
-11.15
USD
35%
1:200
Copia

