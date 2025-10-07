- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
74 (64.34%)
Loss Trade:
41 (35.65%)
Best Trade:
37.78 USD
Worst Trade:
-24.67 USD
Profitto lordo:
266.44 USD (227 963 pips)
Perdita lorda:
-223.50 USD (223 577 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.58%
Massimo carico di deposito:
7.46%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
110 (95.65%)
Short Trade:
5 (4.35%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-90.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.30 USD (7)
Crescita mensile:
2.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.07 USD
Massimale:
131.64 USD (6.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (131.64 USD)
Per equità:
6.68% (137.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.78 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.61 USD
Massima perdita consecutiva: -90.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
