Yuan Tan

FXTRADING

Yuan Tan
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 155%
FXTRADING.com-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 391
Profit Trade:
5 197 (70.31%)
Loss Trade:
2 194 (29.68%)
Best Trade:
251 265.57 USD
Worst Trade:
-1 044 077.91 USD
Profitto lordo:
8 894 895.58 USD (3 245 957 pips)
Perdita lorda:
-4 265 158.53 USD (1 267 159 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (489 242.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 001 084.37 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.43
Long Trade:
3 978 (53.82%)
Short Trade:
3 413 (46.18%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
626.40 USD
Profitto medio:
1 711.54 USD
Perdita media:
-1 944.01 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-742 600.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 044 077.91 USD (1)
Crescita mensile:
6.30%
Previsione annuale:
76.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90 078.08 USD
Massimale:
1 044 077.91 USD (19.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.02% (1 044 077.91 USD)
Per equità:
0.90% (32 606.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 599
GBPAUD 525
EURUSD 514
EURAUD 495
GBPCAD 472
EURNZD 462
GBPUSD 402
EURCAD 338
GBPCHF 309
USDCHF 267
CHFSGD 254
XAUUSD 233
AUDCAD 217
NZDCAD 206
AUDUSD 194
USDCAD 189
EURCHF 188
AUDSGD 182
AUDCHF 171
CADCHF 169
EURSGD 169
USDSGD 165
NZDUSD 154
AUDNZD 145
NZDCHF 141
EURGBP 134
CN50 69
USDJPY 12
WTI 10
AUDJPY 5
US30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 13K
GBPAUD 18K
EURUSD 25K
EURAUD 9.2K
GBPCAD 15K
EURNZD 16K
GBPUSD 13K
EURCAD 7.6K
GBPCHF 8.9K
USDCHF 7.2K
CHFSGD 5K
XAUUSD 2.6M
AUDCAD 33K
NZDCAD 14K
AUDUSD 55K
USDCAD -28K
EURCHF 29K
AUDSGD 3K
AUDCHF 3.9K
CADCHF 3.4K
EURSGD 2.2K
USDSGD 582
NZDUSD 37K
AUDNZD 2.4K
NZDCHF 3.3K
EURGBP 4.3K
CN50 1.5M
USDJPY 129K
WTI 95K
AUDJPY 14K
US30 6.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 13K
GBPAUD -11K
EURUSD 36K
EURAUD 15K
GBPCAD 1.3K
EURNZD 12K
GBPUSD 8.1K
EURCAD 11K
GBPCHF 14K
USDCHF 12K
CHFSGD 7.9K
XAUUSD 158K
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.2K
AUDUSD -2.3K
USDCAD -70K
EURCHF 13K
AUDSGD 7K
AUDCHF 9.5K
CADCHF 10K
EURSGD 11K
USDSGD -34K
NZDUSD -22K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.7K
EURGBP 4K
CN50 1.7M
USDJPY 10K
WTI 12K
AUDJPY 633
US30 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251 265.57 USD
Worst Trade: -1 044 078 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +489 242.86 USD
Massima perdita consecutiva: -742 600.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ForexTimeFXTM-ECN2
1.10 × 126
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.36 × 612
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.11 × 18
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
Axi-US02-Live
3.73 × 15
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.19 × 187
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 più
2025.10.07 23:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.86% of days out of 419 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXTRADING
3000USD al mese
155%
0
0
USD
3.6M
USD
61
0%
7 391
70%
100%
2.08
626.40
USD
19%
1:100
Copia

