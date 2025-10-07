- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
21 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
44.22 USD (3 893 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
21 (44.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.22 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
39.51%
Massimo carico di deposito:
2.15%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (33.33%)
Short Trade:
14 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.14% (32.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +44.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|1.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.80 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|5.00 × 1
|
FBS-Real-8
|25.00 × 1
