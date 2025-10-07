- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
44.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
456.14 USD (45 599 pips)
Perdita lorda:
-0.29 USD
Vincite massime consecutive:
26 (456.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
456.14 USD (26)
Indice di Sharpe:
1.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5698.13
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1572.90
Profitto previsto:
17.54 USD
Profitto medio:
17.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
75.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.08 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|456
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +456.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.88 × 94
Non ci sono recensioni
