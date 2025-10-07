SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gbamdel
Oluwagbamila Omobamidele Yusuff

Gbamdel

Oluwagbamila Omobamidele Yusuff
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
78 (66.66%)
Loss Trade:
39 (33.33%)
Best Trade:
121.07 USD
Worst Trade:
-93.32 USD
Profitto lordo:
1 457.02 USD (441 784 pips)
Perdita lorda:
-736.13 USD (315 278 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (148.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
527.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
85 (72.65%)
Short Trade:
32 (27.35%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
6.16 USD
Profitto medio:
18.68 USD
Perdita media:
-18.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-208.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.49 USD (5)
Crescita mensile:
244.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.79 USD
Massimale:
266.89 USD (41.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 117
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.07 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +148.37 USD
Massima perdita consecutiva: -208.49 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
