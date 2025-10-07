- Crescita
Trade:
117
Profit Trade:
78 (66.66%)
Loss Trade:
39 (33.33%)
Best Trade:
121.07 USD
Worst Trade:
-93.32 USD
Profitto lordo:
1 457.02 USD (441 784 pips)
Perdita lorda:
-736.13 USD (315 278 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (148.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
527.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
85 (72.65%)
Short Trade:
32 (27.35%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
6.16 USD
Profitto medio:
18.68 USD
Perdita media:
-18.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-208.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.49 USD (5)
Crescita mensile:
244.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.79 USD
Massimale:
266.89 USD (41.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|127K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.07 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +148.37 USD
Massima perdita consecutiva: -208.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
