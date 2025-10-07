- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 464
Profit Trade:
1 061 (72.47%)
Loss Trade:
403 (27.53%)
Best Trade:
13.65 EUR
Worst Trade:
-122.19 EUR
Profitto lordo:
1 226.11 EUR (889 674 pips)
Perdita lorda:
-1 345.63 EUR (66 419 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (22.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.94 EUR (20)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.86%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
736 (50.27%)
Short Trade:
728 (49.73%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.08 EUR
Profitto medio:
1.16 EUR
Perdita media:
-3.34 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-33.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.83 EUR (2)
Crescita mensile:
14.52%
Previsione annuale:
176.20%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.48 EUR
Massimale:
355.32 EUR (111.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.08% (355.43 EUR)
Per equità:
7.02% (9.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|698
|USDCAD
|215
|GBPUSD
|154
|EURJPY
|114
|GBPJPY
|76
|NZDJPY
|74
|USDCHF
|57
|USDJPY
|24
|EURAUD
|18
|AUDJPY
|6
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|108
|USDCAD
|25
|GBPUSD
|0
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|11
|NZDJPY
|-8
|USDCHF
|5
|USDJPY
|12
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|AUDCAD
|-1
|EURCHF
|0
|EURCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|USDCAD
|1.8K
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|1.9K
|GBPJPY
|1.5K
|NZDJPY
|-755
|USDCHF
|620
|USDJPY
|532
|EURAUD
|422
|AUDJPY
|338
|AUDUSD
|-108
|EURGBP
|79
|AUDCAD
|-47
|EURCHF
|43
|EURCAD
|22
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.65 EUR
Worst Trade: -122 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.81 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.74 × 85
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 1805
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 1039
|
Coinexx-Live
|1.93 × 15
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.31 × 352
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.68 × 80
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
