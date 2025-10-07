SegnaliSezioni
Vincenzo Modica

Vincenzo

Vincenzo Modica
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 37%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 464
Profit Trade:
1 061 (72.47%)
Loss Trade:
403 (27.53%)
Best Trade:
13.65 EUR
Worst Trade:
-122.19 EUR
Profitto lordo:
1 226.11 EUR (889 674 pips)
Perdita lorda:
-1 345.63 EUR (66 419 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (22.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.94 EUR (20)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.86%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
736 (50.27%)
Short Trade:
728 (49.73%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.08 EUR
Profitto medio:
1.16 EUR
Perdita media:
-3.34 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-33.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.83 EUR (2)
Crescita mensile:
14.52%
Previsione annuale:
176.20%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.48 EUR
Massimale:
355.32 EUR (111.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.08% (355.43 EUR)
Per equità:
7.02% (9.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 698
USDCAD 215
GBPUSD 154
EURJPY 114
GBPJPY 76
NZDJPY 74
USDCHF 57
USDJPY 24
EURAUD 18
AUDJPY 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
EURCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 108
USDCAD 25
GBPUSD 0
EURJPY 23
GBPJPY 11
NZDJPY -8
USDCHF 5
USDJPY 12
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD -3
EURGBP 1
AUDCAD -1
EURCHF 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
USDCAD 1.8K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 1.9K
GBPJPY 1.5K
NZDJPY -755
USDCHF 620
USDJPY 532
EURAUD 422
AUDJPY 338
AUDUSD -108
EURGBP 79
AUDCAD -47
EURCHF 43
EURCAD 22
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.65 EUR
Worst Trade: -122 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.74 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
RoboForex-ECN
0.91 × 1805
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1039
Coinexx-Live
1.93 × 15
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.31 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.68 × 80
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 20:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.57% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 20:03
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.