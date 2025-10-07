- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
5.58 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
24.89 USD (24 091 pips)
Perdita lorda:
-19.32 USD (18 000 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
30.02%
Massimo carico di deposito:
16.40%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-6.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.00 USD (2)
Crescita mensile:
5.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.74 USD
Massimale:
12.44 USD (10.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.50% (12.22 USD)
Per equità:
5.23% (5.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.68 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
