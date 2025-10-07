SegnaliSezioni
Siriraj Chu Umnart

Gold Spot

Siriraj Chu Umnart
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
5.58 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
24.89 USD (24 091 pips)
Perdita lorda:
-19.32 USD (18 000 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
30.02%
Massimo carico di deposito:
16.40%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-6.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.00 USD (2)
Crescita mensile:
5.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.74 USD
Massimale:
12.44 USD (10.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.50% (12.22 USD)
Per equità:
5.23% (5.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.68 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
✧･ﾟ:* *:･ﾟ✧*:･ﾟ✧ Happy investing ✧･ﾟ:* *:･ﾟ✧*:･ﾟ✧
Non ci sono recensioni
2025.10.08 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 00:12
Share of trading days is too low
2025.10.08 00:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 00:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 20:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 20:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 20:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.07 20:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 20:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.