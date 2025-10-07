- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
28 (87.50%)
Loss Trade:
4 (12.50%)
Best Trade:
6.70 USD
Worst Trade:
-14.85 USD
Profitto lordo:
80.44 USD (9 919 pips)
Perdita lorda:
-38.51 USD (2 466 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (62.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
24 (75.00%)
Short Trade:
8 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
2.87 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.62 USD (2)
Crescita mensile:
-3.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
29.83 USD (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (29.76 USD)
Per equità:
0.74% (4.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.70 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.73 USD
Massima perdita consecutiva: -29.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 214
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
8%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
7
100%
32
87%
100%
2.08
1.31
USD
USD
5%
1:500