Anton Kondratev

AURA

Anton Kondratev
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
28 (87.50%)
Loss Trade:
4 (12.50%)
Best Trade:
6.70 USD
Worst Trade:
-14.85 USD
Profitto lordo:
80.44 USD (9 919 pips)
Perdita lorda:
-38.51 USD (2 466 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (62.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
24 (75.00%)
Short Trade:
8 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
2.87 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.62 USD (2)
Crescita mensile:
-3.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
29.83 USD (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (29.76 USD)
Per equità:
0.74% (4.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 42
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.70 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.73 USD
Massima perdita consecutiva: -29.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 214
Tickmill-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 161
RoboForex-ECN
2.00 × 2
Axiory-Live
2.29 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.69 × 16
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.86 × 44
itexsys-Platform
5.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Swissquote-Server
12.00 × 1
FortunaMarkets-Server
12.10 × 40
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
RoboForex-Pro
12.33 × 70
GBEbrokers-LIVE
13.00 × 1
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
17.64 × 11
Non ci sono recensioni
2025.10.07 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
