Juliana Moschini Dias

Jully MD

Juliana Moschini Dias
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.94 USD (642 pips)
Perdita lorda:
-0.46 USD
Vincite massime consecutive:
3 (25.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
80.46%
Massimo carico di deposito:
92.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
55.39
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
56.39
Profitto previsto:
8.65 USD
Profitto medio:
8.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
0.46 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.07% (5.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 642
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.20 × 5
Eightcap-Live
0.22 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 7
Darwinex-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.53 × 47
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.95 × 43
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
VantageFX-Live
1.06 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
1.33 × 3
ArumTrade-Server
2.18 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.42 × 3024
Exness-MT5Real5
2.67 × 3
AdmiralMarkets-Live
3.08 × 25
PepperstoneUK-Live
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
4.31 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
PhillipFutures-Server
6.00 × 2
XM.COM-MT5
6.00 × 1
7 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 20:03
Share of trading days is too low
2025.10.07 20:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 17:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 17:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 17:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jully MD
30USD al mese
25%
0
0
USD
126
USD
0
0%
3
100%
80%
56.39
8.65
USD
5%
1:200
Copia

