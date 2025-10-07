- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.94 USD (642 pips)
Perdita lorda:
-0.46 USD
Vincite massime consecutive:
3 (25.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
80.46%
Massimo carico di deposito:
92.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
55.39
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
56.39
Profitto previsto:
8.65 USD
Profitto medio:
8.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
0.46 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.07% (5.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|642
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.20 × 5
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.53 × 47
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
VantageFX-Live
|1.06 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.33 × 3
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 3024
|
Exness-MT5Real5
|2.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
