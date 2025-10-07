SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SmtFlo
David Jean Maurice Bocart

SmtFlo

David Jean Maurice Bocart
0 recensioni
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
539
Profit Trade:
411 (76.25%)
Loss Trade:
128 (23.75%)
Best Trade:
569.98 EUR
Worst Trade:
-564.46 EUR
Profitto lordo:
3 160.72 EUR (1 986 054 pips)
Perdita lorda:
-3 580.79 EUR (11 772 225 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (329.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
569.98 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.84%
Massimo carico di deposito:
0.16%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
418 (77.55%)
Short Trade:
121 (22.45%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.78 EUR
Profitto medio:
7.69 EUR
Perdita media:
-27.97 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-839.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-839.95 EUR (14)
Crescita mensile:
6.03%
Previsione annuale:
73.15%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 504.67 EUR
Massimale:
1 669.99 EUR (48.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.83% (1 669.86 EUR)
Per equità:
0.18% (7.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 357
BTCUSD 182
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD -1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 65K
BTCUSD -9.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +569.98 EUR
Worst Trade: -564 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +329.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -839.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SmtFlo
500USD al mese
-7%
0
0
USD
4.3K
EUR
40
82%
539
76%
97%
0.88
-0.78
EUR
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.