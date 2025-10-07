- Crescita
Trade:
101
Profit Trade:
80 (79.20%)
Loss Trade:
21 (20.79%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
36.01 USD (33 895 pips)
Perdita lorda:
-12.93 USD (12 949 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
37.42%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
101 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.46 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
3.46 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (3.46 USD)
Per equità:
0.42% (8.39 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Gold scalping on 1 min timeframe
Non ci sono recensioni
