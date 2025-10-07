SegnaliSezioni
Jaideep Bhattacharjee

Gold HFT Scalper Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
80 (79.20%)
Loss Trade:
21 (20.79%)
Best Trade:
10.25 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
36.01 USD (33 895 pips)
Perdita lorda:
-12.93 USD (12 949 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
37.42%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
101 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.46 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
3.46 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (3.46 USD)
Per equità:
0.42% (8.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.25 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Gold scalping on 1 min timeframe
Non ci sono recensioni
2025.10.07 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 16:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 16:54
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.07 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.