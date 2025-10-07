SegnaliSezioni
Krisna Fauzi

Arena Breakout

Krisna Fauzi
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
51 (44.73%)
Loss Trade:
63 (55.26%)
Best Trade:
15.28 USD
Worst Trade:
-20.16 USD
Profitto lordo:
311.21 USD (196 783 pips)
Perdita lorda:
-233.23 USD (139 175 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (65.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.26 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.46%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
81 (71.05%)
Short Trade:
33 (28.95%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.64 USD (5)
Crescita mensile:
232.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.79 USD
Massimale:
36.92 USD (59.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.45% (36.92 USD)
Per equità:
15.75% (12.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 68
US100Cash 30
EURUSDm# 5
USDJPYm# 5
GBPJPYm# 5
OILCash 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 118
US100Cash -18
EURUSDm# -12
USDJPYm# -3
GBPJPYm# -6
OILCash -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 71K
US100Cash -9.7K
EURUSDm# -1.9K
USDJPYm# 181
GBPJPYm# -1.5K
OILCash -23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.28 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +65.26 USD
Massima perdita consecutiva: -7.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Arena Breakout
30USD al mese
-6%
0
0
USD
79
USD
11
0%
114
44%
31%
1.33
0.68
USD
59%
1:500
Copia

