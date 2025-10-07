SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

F2 Mohamad Firdaus bin Romli 134626

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
249.60 USD
Worst Trade:
-8.02 USD
Profitto lordo:
261.28 USD (2 416 pips)
Perdita lorda:
-23.87 USD (2 385 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (255.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
481 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
10.47
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
10.95
Profitto previsto:
29.68 USD
Profitto medio:
65.32 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.86 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.68 USD (4.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 237
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.10.07 15:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 481 days
