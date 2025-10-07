- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
249.60 USD
Worst Trade:
-8.02 USD
Profitto lordo:
261.28 USD (2 416 pips)
Perdita lorda:
-23.87 USD (2 385 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (255.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
481 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
10.47
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
10.95
Profitto previsto:
29.68 USD
Profitto medio:
65.32 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.86 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.68 USD (4.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.60 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +255.04 USD
Massima perdita consecutiva: -13.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni