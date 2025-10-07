- Crescita
Trade:
26
Profit Trade:
19 (73.07%)
Loss Trade:
7 (26.92%)
Best Trade:
204.80 USD
Worst Trade:
-7.72 USD
Profitto lordo:
228.09 USD (3 346 pips)
Perdita lorda:
-22.69 USD (2 268 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (8.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
487 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
13.65
Long Trade:
10 (38.46%)
Short Trade:
16 (61.54%)
Fattore di profitto:
10.05
Profitto previsto:
7.90 USD
Profitto medio:
12.00 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.08 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.20 USD
Massimale:
15.05 USD (7.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +204.80 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.58 USD
Massima perdita consecutiva: -14.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
