SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ETH J35 V4 EXness 100 testing
Qi Kai Fan

ETH J35 V4 EXness 100 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
Exness-MT5Real5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
98 (73.13%)
Loss Trade:
36 (26.87%)
Best Trade:
4.14 USD
Worst Trade:
-3.91 USD
Profitto lordo:
93.88 USD (183 044 pips)
Perdita lorda:
-81.18 USD (304 114 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (34.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.52 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
78 (58.21%)
Short Trade:
56 (41.79%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.20 USD (4)
Crescita mensile:
39.45%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.07 USD
Massimale:
22.07 USD (22.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.07% (22.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 97
BTCUSD 37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 26
BTCUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 13K
BTCUSD -135K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.52 USD
Massima perdita consecutiva: -9.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGT-Live
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real12
0.00 × 11
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
Tickmill-Live
0.00 × 7
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 101
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.14 × 224
Pepperstone-MT5-Live01
0.51 × 388
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

For personal watching. The V4 is higher win ratio than V2. 



Non ci sono recensioni
2025.10.07 16:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 16:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.07 15:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati