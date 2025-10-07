- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
98 (73.13%)
Loss Trade:
36 (26.87%)
Best Trade:
4.14 USD
Worst Trade:
-3.91 USD
Profitto lordo:
93.88 USD (183 044 pips)
Perdita lorda:
-81.18 USD (304 114 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (34.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.52 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
78 (58.21%)
Short Trade:
56 (41.79%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.20 USD (4)
Crescita mensile:
39.45%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.07 USD
Massimale:
22.07 USD (22.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.07% (22.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|97
|BTCUSD
|37
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|26
|BTCUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|13K
|BTCUSD
|-135K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.14 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.52 USD
Massima perdita consecutiva: -9.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 101
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.14 × 224
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.51 × 388
8 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
For personal watching. The V4 is higher win ratio than V2.
Non ci sono recensioni