Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
74.24 USD (2 872 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
18 (74.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.24 USD (18)
Indice di Sharpe:
3.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (33.33%)
Short Trade:
12 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.12 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +6.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +74.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
