Rion Kurniawan

Zeal Funding

Rion Kurniawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-262.99 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-663.25 USD (10 395 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-82.91 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-82.91 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-652.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-652.73 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.25 USD
Massimale:
663.25 USD (13.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (654.49 USD)
Per equità:
3.76% (177.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
EURUSD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -563
EURUSD -63
AUDNZD -29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -10K
EURUSD -243
AUDNZD -192
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -652.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 337
FPMarkets-Live
0.47 × 326
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.29 × 160
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.42 × 57
Non ci sono recensioni
2025.10.08 03:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 15:54
Share of trading days is too low
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 14:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 14:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 14:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.