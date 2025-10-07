- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-262.99 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-663.25 USD (10 395 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-82.91 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-82.91 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-652.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-652.73 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.25 USD
Massimale:
663.25 USD (13.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (654.49 USD)
Per equità:
3.76% (177.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-563
|EURUSD
|-63
|AUDNZD
|-29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-10K
|EURUSD
|-243
|AUDNZD
|-192
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -652.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 337
|
FPMarkets-Live
|0.47 × 326
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.29 × 160
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.42 × 57
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
70USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
0%
8
0%
100%
0.00
-82.91
USD
USD
13%
1:500