Trade:
38
Profit Trade:
25 (65.78%)
Loss Trade:
13 (34.21%)
Best Trade:
40.80 USD
Worst Trade:
-192.18 USD
Profitto lordo:
291.41 USD (172 738 pips)
Perdita lorda:
-1 044.69 USD (136 327 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (116.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.36 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
70.37%
Massimo carico di deposito:
115.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
16 (42.11%)
Short Trade:
22 (57.89%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-19.82 USD
Profitto medio:
11.66 USD
Perdita media:
-80.36 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 037.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 037.06 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
753.28 USD
Massimale:
1 037.06 USD (94.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.38% (1 037.06 USD)
Per equità:
59.86% (657.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-753
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.80 USD
Worst Trade: -192 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +116.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1 037.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
330USD al mese
-92%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
1
0%
38
65%
70%
0.27
-19.82
USD
USD
94%
1:500