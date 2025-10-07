- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.08 ZAR
Worst Trade:
0.00 ZAR
Profitto lordo:
36.79 ZAR (422 pips)
Perdita lorda:
0.00 ZAR
Vincite massime consecutive:
6 (36.79 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
36.79 ZAR (6)
Indice di Sharpe:
5.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.13 ZAR
Profitto medio:
6.13 ZAR
Perdita media:
0.00 ZAR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 ZAR (0)
Crescita mensile:
13.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
0.00 ZAR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm#
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm#
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.08 ZAR
Worst Trade: -0 ZAR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +36.79 ZAR
Massima perdita consecutiva: -0.00 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
