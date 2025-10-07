- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
5.76 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
40.45 USD (37 669 pips)
Perdita lorda:
-4.62 USD (4 619 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.95 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.76
Long Trade:
13 (81.25%)
Short Trade:
3 (18.75%)
Fattore di profitto:
8.76
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.62 USD (1)
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.62 USD (4.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.08% (1.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|EURUSDm
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|33
|EURUSDm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|33K
|EURUSDm
|306
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.76 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.95 USD
Massima perdita consecutiva: -4.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
