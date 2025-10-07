SegnaliSezioni
Rommy Wijaya

Marti Trend

Rommy Wijaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
5.76 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
40.45 USD (37 669 pips)
Perdita lorda:
-4.62 USD (4 619 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.95 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.76
Long Trade:
13 (81.25%)
Short Trade:
3 (18.75%)
Fattore di profitto:
8.76
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.62 USD (1)
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.62 USD (4.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.08% (1.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 14
EURUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 33
EURUSDm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 33K
EURUSDm 306
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
