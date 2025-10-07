- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
32 (80.00%)
Loss Trade:
8 (20.00%)
Best Trade:
4.27 USD
Worst Trade:
-3.98 USD
Profitto lordo:
65.44 USD (6 408 pips)
Perdita lorda:
-25.01 USD (2 229 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (29.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.81 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
5.65%
Massimo carico di deposito:
4.90%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
21 (52.50%)
Short Trade:
19 (47.50%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.85 USD (3)
Crescita mensile:
13.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.62 USD
Massimale:
11.76 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (11.76 USD)
Per equità:
1.74% (5.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|GBPJPY
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|GBPJPY
|82
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.27 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.81 USD
Massima perdita consecutiva: -8.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
247 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
0%
40
80%
6%
2.61
1.01
USD
USD
4%
1:200