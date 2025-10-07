- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
0.96 USD
Worst Trade:
-3.66 USD
Profitto lordo:
1.50 USD (84 pips)
Perdita lorda:
-14.58 USD (639 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.83
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.98 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.08 USD
Massimale:
13.08 USD (18.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.m
|-13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.m
|-555
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.96 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.50 USD
Massima perdita consecutiva: -8.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
i just robot tester lmao
