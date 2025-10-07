SegnaliSezioni
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 965.51 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
6 620.68 IDR (2 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
2 (6 620.68 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
6 620.68 IDR (2)
Indice di Sharpe:
2.00
Attività di trading:
94.50%
Massimo carico di deposito:
77.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
43 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3 310.34 IDR
Profitto medio:
3 310.34 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
6.53% (33 103.38 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 965.51 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6 620.68 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.13 × 110
Exness-MT5Real5
0.45 × 11
FBS-Real
2.31 × 13
Non ci sono recensioni
2025.10.07 14:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 14:45
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.07 13:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 13:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
30USD al mese
1%
0
0
USD
507K
IDR
1
0%
2
100%
94%
n/a
3 310.34
IDR
7%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.