Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 965.51 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
6 620.68 IDR (2 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
2 (6 620.68 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
6 620.68 IDR (2)
Indice di Sharpe:
2.00
Attività di trading:
94.50%
Massimo carico di deposito:
77.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
43 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3 310.34 IDR
Profitto medio:
3 310.34 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
6.53% (33 103.38 IDR)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.13 × 110
|
Exness-MT5Real5
|0.45 × 11
|
FBS-Real
|2.31 × 13
