- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
23 (58.97%)
Loss Trade:
16 (41.03%)
Best Trade:
12.68 USD
Worst Trade:
-19.49 USD
Profitto lordo:
132.41 USD (13 156 pips)
Perdita lorda:
-106.33 USD (10 649 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (21.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
7.78%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
24 (61.54%)
Short Trade:
15 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-6.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.49 USD (1)
Crescita mensile:
26.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.57 USD
Massimale:
19.49 USD (13.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.29% (19.49 USD)
Per equità:
7.10% (8.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.68 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.79 USD
Massima perdita consecutiva: -9.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Fully automated.
Non ci sono recensioni
