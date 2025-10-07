- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-1.03 USD
Profitto lordo:
16.02 USD (955 pips)
Perdita lorda:
-2.86 USD (264 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.78
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.60
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-0.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.03 USD (1)
Crescita mensile:
17.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.03 USD (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|691
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.44 USD
Massima perdita consecutiva: -1.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni