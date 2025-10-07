- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
68 (50.74%)
Loss Trade:
66 (49.25%)
Best Trade:
74.46 USD
Worst Trade:
-49.87 USD
Profitto lordo:
747.76 USD (30 148 pips)
Perdita lorda:
-567.07 USD (25 522 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (294.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
294.03 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.39%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
70 (52.24%)
Short Trade:
64 (47.76%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
11.00 USD
Perdita media:
-8.59 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-334.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.20 USD (21)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.20 USD
Massimale:
334.20 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (334.20 USD)
Per equità:
0.47% (474.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|181
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.46 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +294.03 USD
Massima perdita consecutiva: -334.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
