SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Z n Z Fx
Depri Pahla Kurnia

Z n Z Fx

Depri Pahla Kurnia
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
66 (44.00%)
Loss Trade:
84 (56.00%)
Best Trade:
101.03 USD
Worst Trade:
-50.88 USD
Profitto lordo:
1 870.46 USD (615 061 pips)
Perdita lorda:
-1 244.77 USD (205 804 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (213.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.92 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.72%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
106 (70.67%)
Short Trade:
44 (29.33%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
4.17 USD
Profitto medio:
28.34 USD
Perdita media:
-14.82 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-214.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.40 USD (10)
Crescita mensile:
547.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.61 USD
Massimale:
244.51 USD (83.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 108
US100 27
GBPJPY 7
GBPUSD 3
CHFJPY 1
EURJPY 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 615
US100 12
GBPJPY 21
GBPUSD 15
CHFJPY -15
EURJPY -10
HK50 -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 68K
US100 6K
GBPJPY 749
GBPUSD 428
CHFJPY -1.1K
EURJPY -751
HK50 -201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +213.38 USD
Massima perdita consecutiva: -214.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
8.88 × 94
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

English Version : 
Type: Manual Analysis | Technical & Probability-Based Strategy

This signal is based on a high-probability trading approach, focusing on precise market structure analysis and risk-adjusted trade setups. Each position is carefully selected using a combination of technical confluence, liquidity zones, and institutional order flow behavior.
The main objective is to achieve consistent and sustainable growth while maintaining strict risk management and low drawdown levels.

Trading is performed manually, ensuring that every entry aligns with current market sentiment and volatility conditions — no martingale, no grid, and no overtrading.

Key Features:

  • High-probability trade setups with controlled risk exposure

  • No martingale / No grid / No averaging down

  • Manual analysis and execution

  • Consistent performance focus

  • Average risk per trade: 1–2%

Recommended: Minimum balance of $500 and reliable low-spread ECN broker.
This signal is designed for traders who value accuracy, discipline, and risk control over aggressive short-term gains.

Indonesian Version :

Tipe: Analisis Manual | Strategi Berbasis Teknikal & Probabilitas

Sinyal ini menggunakan pendekatan trading berbasis probabilitas tinggi, dengan fokus pada analisis struktur pasar yang presisi dan setup perdagangan dengan rasio risiko–imbal hasil yang terukur. Setiap posisi dipilih secara hati-hati berdasarkan konfluensi teknikal, zona likuiditas, serta perilaku order flow institusional.
Tujuan utama adalah mencapai pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan dengan penerapan manajemen risiko yang ketat serta menjaga drawdown serendah mungkin.

Seluruh transaksi dilakukan secara manual, memastikan setiap entry sesuai dengan kondisi sentimen dan volatilitas pasar saat ini — tanpa martingale, tanpa grid, dan tanpa overtrading.

Fitur Utama:

  • Setup probabilitas tinggi dengan eksposur risiko terkontrol

  • Tanpa martingale / Tanpa grid / Tanpa averaging

  • Analisis dan eksekusi manual

  • Fokus pada performa konsisten

  • Risiko rata-rata per transaksi: 1–2%

Rekomendasi: Saldo minimum $500 dan broker ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini ditujukan bagi trader yang mengutamakan akurasi, disiplin, dan kontrol risiko dibandingkan keuntungan cepat yang agresif.


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Z n Z Fx
30USD al mese
0%
0
0
USD
499
USD
20
0%
150
44%
100%
1.50
4.17
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.