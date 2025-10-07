SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hajar gold77
Daniel Osteen Edward Naibaho

Hajar gold77

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
9.85 USD
Worst Trade:
-8.00 USD
Profitto lordo:
53.54 USD (14 167 pips)
Perdita lorda:
-43.20 USD (9 919 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
21.41%
Massimo carico di deposito:
38.59%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-5.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.14 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.41 USD (24.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.48% (21.41 USD)
Per equità:
32.63% (16.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 16
NQ100.R 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 2
NQ100.R 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 223
NQ100.R 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.85 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.75 USD
Massima perdita consecutiva: -19.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 08:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 13:45
Share of trading days is too low
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 11:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 11:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
