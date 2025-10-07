SegnaliSezioni
Ari Setiawan

GoPayout90persenSplit

Ari Setiawan
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
522.60 USD
Worst Trade:
-383.76 USD
Profitto lordo:
3 123.64 USD (6 006 pips)
Perdita lorda:
-1 390.48 USD (2 628 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 045.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 045.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
157.56 USD
Profitto medio:
520.61 USD
Perdita media:
-278.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-585.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-585.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
381.16 USD
Massimale:
591.76 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +522.60 USD
Worst Trade: -384 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 045.20 USD
Massima perdita consecutiva: -585.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Price Action 
Non ci sono recensioni
2025.10.07 11:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 11:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
