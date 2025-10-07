- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
522.60 USD
Worst Trade:
-383.76 USD
Profitto lordo:
3 123.64 USD (6 006 pips)
Perdita lorda:
-1 390.48 USD (2 628 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 045.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 045.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
157.56 USD
Profitto medio:
520.61 USD
Perdita media:
-278.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-585.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-585.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
381.16 USD
Massimale:
591.76 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +522.60 USD
Worst Trade: -384 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 045.20 USD
Massima perdita consecutiva: -585.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Price Action
