SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CT2
Le Trung Hieu

CT2

Le Trung Hieu
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.30 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-9.30 USD (465 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-9.30 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-9.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.30 USD (1)
Crescita mensile:
-18.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.30 USD
Massimale:
9.30 USD (18.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -465
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
CapitalPointTrading-MT5-4
1.48 × 52
Exness-MT5Real7
1.72 × 99
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.07 10:36
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati