Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
8.12 USD
Worst Trade:
-15.08 USD
Profitto lordo:
11.46 USD (1 647 pips)
Perdita lorda:
-21.44 USD (1 467 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.12 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.08 USD (1)
Crescita mensile:
-7.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.98 USD
Massimale:
15.08 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|US30
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|1
|US30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-183
|GBPUSD
|-459
|USDJPY
|-255
|EURUSD
|68
|US30
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.12 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.56 USD
Massima perdita consecutiva: -2.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 12664
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
