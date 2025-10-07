SegnaliSezioni
Le Trung Hieu

CT1

Le Trung Hieu
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
8.12 USD
Worst Trade:
-15.08 USD
Profitto lordo:
11.46 USD (1 647 pips)
Perdita lorda:
-21.44 USD (1 467 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.12 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.08 USD (1)
Crescita mensile:
-7.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.98 USD
Massimale:
15.08 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
GBPUSD 3
USDJPY 2
EURUSD 1
US30 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
GBPUSD -5
USDJPY -2
EURUSD 1
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -183
GBPUSD -459
USDJPY -255
EURUSD 68
US30 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.12 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.56 USD
Massima perdita consecutiva: -2.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 12664
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
77 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 10:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 1.64% of days out of the 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.09% of days out of the 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
