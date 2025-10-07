- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
32 (66.66%)
Loss Trade:
16 (33.33%)
Best Trade:
72.60 USD
Worst Trade:
-34.04 USD
Profitto lordo:
634.34 USD (34 804 pips)
Perdita lorda:
-117.31 USD (14 880 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (98.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
29.64%
Massimo carico di deposito:
329.07%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
9.46
Long Trade:
31 (64.58%)
Short Trade:
17 (35.42%)
Fattore di profitto:
5.41
Profitto previsto:
10.77 USD
Profitto medio:
19.82 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-54.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.63 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.21 USD
Massimale:
54.63 USD (11.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.31% (54.63 USD)
Per equità:
4.41% (16.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|DE30
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|464
|DE30
|53
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|DE30
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.60 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +98.55 USD
Massima perdita consecutiva: -54.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
SCALPER.
Non ci sono recensioni
